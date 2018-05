Der kanadische Dollar konnte am Mittwoch gegenüber seinem amerikanischen Nachbarn an Boden zulegen und so erreichte der USD/CAD sein neues Tagestief bei 1,2890/80. USD/CAD nach BoC schwächer Das Paar beschleunigte seine Abwärtsbewegung, nach dem die Bank of Canada ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 1,25 % ließ. Die Zentralbank sagte auch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...