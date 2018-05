Drei Viertel der Bevölkerung zweifeln angesichts der Affäre um die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) generell an der Rechtmäßigkeit von Asylbescheiden in Deutschland. Das geht aus dem "RND-Wahlmonitor" des Meinungsforschungsinstituts YouGov für das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" hervor.

Demnach gaben 40 Prozent der Befragten an, der Rechtsmäßigkeit von Asylentscheidungen in Deutschland generell "überhaupt nicht" zu vertrauen, 34 Prozent "eher nicht". In der Wählergunst liegt die SPD laut "RND-Wahlmonitor" nur noch einen Prozentpunkt vor der AfD. Die Sozialdemokraten verloren in der Sonntagsfrage gegenüber der letzten Umfrage Ende April einen Punkt und kommen noch auf 17 Prozent. Die AfD legte dagegen einen Prozentpunkt zu und steht nunmehr bei 16 Prozent. Die Union verbesserte sich auf 33 Prozent (+ eins), die Linkspartei auf elf Prozent (+ eins).

Die FDP verharrt bei neun Prozent. Für den "RND-Wahlmonitor" wurden vom 25. bis zum 29. Mai 2.002 Männer und Frauen über 18 Jahren befragt.