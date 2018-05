Air Liquide-Aktie: Weltmarktführer auf profitablem Wachstumskurs - Aktienanalyse Hamburg (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktie: Weltmarktführer auf profitablem Wachstumskurs - Aktienanalyse In gut zwei Wochen beginnt die Fußball-WM in Russland, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung. Von den 32 teilnehmenden Mannschaften gehöre das Team aus Frankreich zu den Top-Favoriten. Ebenfalls hoch im Kurs habe zuletzt der französische Leitindex CAC 40 gestanden. Er habe den im Januar ma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...