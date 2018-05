HAMBURG, Germany and AUSTIN, Texas, May 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lifesize (https://www.lifesize.com/de?utm_medium=pr&utm_source=press-release&utm_campaign=FY18-Lifesize-Dash-Launch-PR&ls=Content&ssd=homepage-LifesizeDash&cid=7011B000002lQZ0), ein weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich Videokonferenztechnologie, stellt mit Lifesize Dash (https://www.lifesize.com/dash?utm_medium=pr&utm_source=press-release&utm_campaign=FY18-Lifesize-Dash-Launch-DE-PR&ls=Content&ssd=webpage-Lifesize-Dash&cid=7011B000002lQZ1) eine kostengünstige und benutzerfreundliche Videokollaborationslösung für unter 1000 Euro vor.

"Videokonferenzen steigern die Produktivität und sorgen für effizientere Meetings - allerdings fühlen sich einige Unternehmen dabei schlecht vorbereitet oder finanziell nicht in der Lage, eine Lösung umzusetzen", erklärte Craig Malloy, CEO von Lifesize. "Mit Lifesize Dash können Unternehmen jeder Größe die Vorteile der Videokonferenztechnik auf einfachste Weise kostengünstig erleben."

Lifesize Dash bietet benutzerfreundliche Meeting-Steuerelemente, zentrale Verwaltung und automatische Updates für ein wirklich müheloses Meeting-Erlebnis. Die Lösung arbeitet mit verschiedenen geprüften USB-Kameras und Audiogeräten von Anbietern wie AVer, Huddly und Yamaha Unified Communications zusammen, sodass Kunden die für ihre individuellen Anforderungen beste Lösung für Besprechungsräume erstellen können.

Laut Frost & Sullivan1 gibt es weltweit mehr als 32 Millionen Mini-Besprechungsräume oder "Huddle-Rooms", die nicht mehr als ein Telefon aufweisen. Mit Lifesize Dash lassen sich diese Räume kostengünstig in Collaboration-Hotspots umwandeln, sodass mehr Teams häufiger produktiver arbeiten können.

"Angesichts der zunehmenden Zahl von Huddle-Rooms kommt es darauf an, Videokonferenzlösungen speziell für diese Bereiche zu entwickeln, die funktionsreich und dennoch kostengünstig sind", so Rob Arnold, Principal Analyst bei Frost & Sullivan. "Diese Innovation von Lifesize passt perfekt zu diesem Trend und wir gehen davon, dass sie von den Kunden gut angenommen wird."

Erfahren Sie mehr über das ab dem dritten Quartal 2018 erhältliche Lifesize Dash und andere Innovationen von Lifesize auf der Fachmesse InfoComm 2018, die vom 6. bis 8. Juni in Las Vegas stattfindet, und besuchen Sie uns am Stand N2434 (https://infocomm18.mapyourshow.com/7_0/floorplan/?hallID=A&selectedBooth=booth~N2434).

Über Lifesize

Lifesize verbindet Menschen und verbessert das Arbeitsumfeld. Seit über einem Jahrzehnt ist das Unternehmen führend in der Entwicklung von Videokonferenztechnologie und der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Lösungen, die Menschen verbinden. Wir kombinieren führende, Cloud-basierte Videokonferenzdienste mit preisgekrönten und einfach zu verwendenden Video-Endgeräten, die sich für jeden Konferenzraum eignen. So können Sie sich jederzeit und überall mit Ihren Kollegen verbinden. Unsere Videokonferenzlösungen wurden für die Anforderungen moderner Großunternehmen entwickelt, und sind dennoch für Unternehmen jeder Größe zugänglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lifesize.com/de (https://www.lifesize.com/de?utm_medium=pr&utm_source=press-release&utm_campaign=FY18-Lifesize-Dash-Launch-PR&ls=Content&ssd=homepage-LifesizeDash&cid=7011B000002lQZ0) oder folgen Sie uns auf Twitter unter @LifesizeHD (https://twitter.com/LifesizeHD).

1"Growth Opportunities for Video Conferencing in Huddle Rooms, Global, Forecast to 2022" - Frost & Sullivan, Februar 2018

Lifesize, Lifesize Dash und das Lifesize-Logo sind eingetragene Marken von Lifesize, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

