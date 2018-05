Wenn ein Analyst sein Kursziel für einen Multi-Milliarden-Konzern um rund 50% erhöht, dann ist das eine Ansage. Geschehen ist das nun so bei Wirecard (WKN: 747206).

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser erhöht den fairen Wert für den Münchner Online-Transaction-Spezialisten von 122 auf 180 Euro. Die Erhöhung ist verbunden mit einem Buy Rating. Der Grund: Wirecard dürfte auch 2018 organisch um mehr als 25% wachsen, so Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie.

Dax - here we go?

Zuletzt war immer wieder über eine potentielle Aufnahme in den DAX gesprochen worden (wir hatten berichtet). Fakt ist: Bei einer Marktkapitalisierung von mittlerweile 16 Mrd. Euro übetrumpft der TecDax-Konzern bereits namhafte DAX-Mitglieder wie RWE (WKN: 703712), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...