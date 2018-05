München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Pünktlich zum Inkrafttreten der neuen Kreuz-Verordnung in Bayern am Freitag, dem 1. Juni 2018, veranstalten die Giordano-Bruno-Stiftung (gbs) und der Bund für Geistesfreiheit (bfg) einen "Aktionstag für ein weltoffenes Bayern und einen weltanschaulich neutralen Staat". Der Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly hat hierzu eine Karikatur von Markus Söder gezeichnet, der mit einer Säge das deutsche Grundgesetzbuch auf Kreuzform zurückgeschnitten hat. Am Wochenende wird das Söder-Plakat in München vielerorts zu sehen sein.



Die von der gbs unterstützte Aktionsgruppe "Das 11. Gebot" wird am Freitag mit dem Plakat sowie der Skulptur "Der Quengel-Bischof" durch die Fußgängerzone ziehen, während ein PR-Car mit dem Söder-Plakat von Freitag bis Dienstag durch die Münchener Innenstadt fahren und an symbolträchtigen Orten haltmachen wird. Für Presseanfragen und Fotos gibt es am Freitag folgende Gelegenheiten:



09:30 Uhr: Marienplatz/Dienerstraße 13:30 Uhr: Max-Joseph-Platz/Residenzstraße 14.00 Uhr: Hofgarten/Bayerische Staatskanzlei 17:00 Uhr: Marienplatz/Dienerstraße



Bei dem Termin um 14.00 Uhr an der Bayerischen Staatskanzlei soll dem bayerischen Ministerpräsidenten ein besonderes Präsent überreicht werden. Ob Markus Söder der Einladung folgen und die angebotene Möglichkeit zur Aussprache nutzen wird, ist nicht bekannt.



Die Veranstalter des Aktionstages, der bfg München, der bfg Bayern und die Giordano-Bruno-Stiftung, hatten den Beschluss des bayerischen Ministerpräsidenten, Kreuze in den öffentlichen Einrichtungen seines Landes aufzuhängen, bereits im April als "klaren Verstoß gegen das Gebot der weltanschaulichen Neutralität" kritisiert. gbs-Vorstandssprecher Michael Schmidt-Salomon sprach in diesem Zusammenhang von einem "Verfassungsbruch, den wir nicht klaglos hinnehmen werden! (...) Wir werden die entsprechenden Verfahren mit unseren erfahrenen Juristinnen und Juristen vom Institut für Weltanschauungsrecht (ifw) begleiten und es wird uns eine Freude sein, die Prinzipien des liberalen Rechtsstaats gegen Söders Rechtspopulismus ins Feld zu führen."



Weitere Informationen und Materialien zum Aktionstag unter: https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/kreuz-mit-soeder



OTS: Giordano Bruno Stiftung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/61025 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_61025.rss2



Pressekontakt: c/o Elke Held, https://www.giordano-bruno-stiftung.de/impressum