Sonntag, 03. Juni 2018 (Woche 23)/30.05.2018



21.45 RP: Flutlicht



Was haben Otto Rehhagel, Paul Linz, Bernd Cullmann, Eric Jelen, Manuel Reuter und Gregor Braun gemeinsam? "Was macht eigentlich...?", eine Frage, die man sich häufig stellt, wenn man an die erfolgreichen Sportler und Sportlerinnen aus der Vergangenheit denkt. "Flutlicht" hat sich auf Spurensuche begeben und zeigt auch im zweiten Teil dieser Serie sieben Portraits von Sportlern, die Sportfans in ihrer aktiven Zeit begeistert haben, aber nun auch im Leben "danach" sehr viel leisten.



Dienstag, 05. Juni 2018 (Woche 23)/30.05.2018



Tagestipp



20.15 Marktcheck



Unfallopfer - wenn die Versicherung die Zahlung verzögert



Online-Bestellung - wenn die Ware nicht geliefert wird



Handwerkerstichprobe - wenn das WLAN nicht funktioniert



Sommer-Allergien - was hilft gegen Pollen und Co.?



23.25 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 541



Letzte Sendung vor der Sommerpause - Spezialausgabe:Die erfolgreichste (und einzige) Latenight-Show im SWR Fernsehen verabschiedet sich mit einem Feuerwerk in die Sommerpause. Bevor Deutschland im WM-Fieber versinkt, präsentiert Moderator Pierre M. Krause ein Halbjahres-Best-of der "Pierre M. Krause Show" mit: Pierre M. Krause!



Pierre M. Krause im Mörderpuppenmuseum, Pierre M. Krause als Müsli-Testimonial, Pierre M. Krause als Michael Kessler (oder war es andersrum?), "Durch die Nacht mit..." Pierre M. Krause, Pierre M. Krause kocht Maultaschen und Pierre M. Krause ist nackt...mehr Pierre M. Krause geht nicht!



Um sich beschwingt in den Sommer zu verabschieden, fehlt nur noch die richtige Musik: Die kommt vom schweizerisch-französischen Folk-Pop-Duo "Carrousel". Sophie Burande und Léonard Gogniat lernten sich in einer kleinen südfranzösischen Ortschaft kennen, wo sie auf dem Marktplatz Akkordeon spielten und merkten, wie viel besser sie als Duo funktionierten. Seitdem sind sie mit einer farbenfrohen Botschaft in Europa unterwegs, jüngst auf ihrer "Filigrane"-Tour, das gleichnamige Album im Gepäck. In der "Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" sorgen sie mit der Single "Plus de couleurs" für einen fröhlichen Ausklang des Tages und das - selbstredend - live.



"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" ist zurück am 18.9.2018!



Donnerstag, 07. Juni 2018 (Woche 23)/30.05.2018



18.15 h: Für RP ergänzten Titel , Untertitel und Erstsendedatum beachten!



18.15 BW+RP: MarktFrisch in Höhrgrenzhausen



Freitag, 15. Juni 2018 (Woche 24)/30.05.2018



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn mir Unrecht geschieht...



Unschuldig im Gefängnis, vom Geschäftspartner in die Pleite getrieben, der Ex-Mann drückt sich um den Kindesunterhalt, lebt selbst aber in Saus und Braus - das Gefühl von Gerechtigkeit ist tief im Menschen verankert. Erlittenes Unrecht bohrt sich tief in die Seele, löst Verbitterung, Zorn und oft auch den Wunsch nach Vergeltung aus.



Nichts macht mehr wütend als die Tatsache, völlig zu Unrecht für die Fehler anderer büßen zu müssen. Oder zu erfahren, dass Mut und Zivilcourage nicht immer belohnt, sondern auch zum Verhängnis werden können. Wer Missstände oder Verfehlungen öffentlich macht und dabei seinen Arbeitgeber ins schlechte Licht rückt, begibt sich schnell auf dünnes Eis. Da ist die Behörden-Mitarbeiterin, die Sozialbetrug im großen Stil aufdeckt und dann ihren Job verliert. Das Unfallopfer, das jahrelang in die Versicherung einbezahlt hat, schließlich nach endlosem Rechtsstreit leer ausgeht und finanziell und psychisch am Ende ist. Oder das Missbrauchsopfer, das seinen Peiniger wegen Mangel an Beweisen straffrei aus dem Gerichtssaal laufen sieht. "Wenn mir Unrecht geschieht" ist das Thema bei Michael Steinbrecher im "Nachtcafé".



