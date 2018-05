Mainz (ots) -



Woche 22/18 Donnerstag, 31.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 ZDF.reportage Ohne Zuhause Wohnungslos in Berlin Deutschland 2018



5.35 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013



6.20 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015



7.05 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte



7.50 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015



8.35 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016



9.20 ZDF-History Go East - Weststars in der DDR Deutschland 2013



10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.05 ZDF-History Deutschland, deine Popmusik Deutschland 2012



10.50 ZDF-History Deutschland, deine Schlager Deutschland 2009



11.35 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 2018



12.20 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 2018



13.05 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012



13.55 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015



14.40 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



15.20 ZDF-History Das Geheimnis der Mumien Kanada 2015



16.05 ZDF-History Das Geheimnis der großen Pharaonen Deutschland 2013



16.50 ZDF-History Die sieben Weltwunder Deutschland 2016



17.35 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016



18.20 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017



18.50 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen Großbritannien 2015



19.35 ZDF-History Maximilian - Der letzte Ritter Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014



22.10 Die Inquisition Templer und Katharer Großbritannien 2014



22.55 Die Inquisition Ketzerverfolgung in Spanien Großbritannien 2014



23.35 Die Inquisition Häretiker in England Großbritannien 2014



0.20 Die Inquisition Hexenjagd Großbritannien 2014



1.05 heute journal



1.30 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015



2.15 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?



3.00 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016



3.45 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe



4.30 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters







Woche 22/18 Freitag, 01.06.



Bitte Programmänderung beachten:



13.45 Die Atommüll-Lüge Deutschland 2017



"ZDFzeit: Die Suche nach Hitlers "Atombombe" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.35 Revolutionäre der Wissenschaft Kampf und Krieg



( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Leschs Kosmos Bewegung - Universalmedizin mit Nebenwirkung Deutschland 2018



23.40 Leschs Kosmos Duftstoffe: Kampf um die flüchtigen Schätze der Natur Deutschland 2016



0.10 Leschs Kosmos Ausgeliefert: Die Macht der Töne Deutschland 2018



0.40 heute journal



1.10 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017



1.50 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017



2.35 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017



3.20 Komplizen des Bösen 1935-1939: Scheinwelt auf dem Berghof Deutschland 2017



4.05 Komplizen des Bösen 1939-1941: Größenwahn und Illusion Deutschland 2017



4.50 Komplizen des Bösen 1939-1942: Heydrich und der Holocaust Deutschland 2017



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121