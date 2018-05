China auf dem Weg zur Hightech-Supermacht Bad Homburg (aktiencheck.de) - China strebt mit großer Entschlossenheit die globale Marktführerschaft in zentralen Zukunftstechnologien an, so die Experten von FERI Cognitive Finance Institute. Die heranwachsenden Riesen der chinesischen Internet-Industrie könnten schon in wenigen Jahren die bisher dominanten Technologieunternehmen des Westens einholen und hinter sich lassen. Hinter der rasenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft stünden ein mächtiger Staat als Förderer und Lenker, innovative und anpassungsfähige Unternehmer und hunderte Millionen technikbegeisterter Nutzer und Konsumenten. Zusätzlich befeuert werde das Wachstum in Chinas Technologiesektor von der Verfügbarkeit große ...

