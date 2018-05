Ströer: Hauptversammlung stimmt nach erfolgreichem GJ 2017 einer erhöhten Dividende zu - Aktiennews Köln (www.aktiencheck.de) - Die Hauptversammlung der Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) hat am 30. Mai 2018 in Köln sämtliche Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats und des Vorstands mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...