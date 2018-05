Während in den westlichen Industrienationen funktionierende Gesundheitssysteme zum Alltag gehören, baut mit China das bevölkerungsreichste Land der Welt dieses gerade erst auf. Entsprechend vielversprechend sind die Wachstumsperspektiven für Pharma- und Biotech-Unternehmen im Reich der Mitte. Investoren haben in den vergangenen Wochen die Investitionen in diesem Sektor massiv hochgefahren. Der chinesische Healthcare-Index Jiangsu Hengrui Medicine kennt kein Halten mehr.

Den vollständigen Artikel lesen ...