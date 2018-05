Politisches Chaos in Italien beeinträchtigt Marktstimmung Steigende Anleiherenditen beleben Sorgen um Schuldentragfähigkeit EZB hat Möglichkeiten, den italienischen Anleihemarkt zu unterstützen EURUSD verteidigt Schlüsselunterstützung DE30 steigt zwar, Ausblick ist jedoch gemischt

Zusammenfassung:Was ist das Problem? Warum sind die Märkte so besessen von Italien? Wir hatten in den letzten Jahren in ganz Europa verschiedene politische Risiken und Turbulenzen und oft waren die Auswirkungen auf die Märkte weniger dramatisch. Beim Blick auf die folgende Grafik lässt sich erkennen, dass die Staatsschuldenquote eine der höchsten der Welt ist. Außerdem hat Italien ein Problem mit seiner Wettbewerbsfähigkeit, was entsprechend die Wachstumsraten einschränkt. Denken Sie kurz über folgendes nach: Wenn die Wirtschaft nominal um 3% wächst (1,5% reales Wachstum und 1,5% Inflation), was ohnehin etwas optimistisch ist, sollten die Kosten der Schuldentilgung nicht mehr als 2,3% betragen und das nur, um das Verhältnis stabil zu halten. Jahrelange beispiellose Stimuli der EZB und eine relative Stabilität in Italien halfen dabei, die Renditen niedriger als dieses Niveau zu halten. Doch jetzt, da sich die Marktturbulenzen verstärken, werden sie selbsttragend: Je mehr die Anleiherenditen also steigen, desto schlechter der Ausblick. Die Anleiherenditen steigen weiter und so weiter ...

Italien braucht niedrige Zinsen, um seine Schulden zu bedienen. Quelle: Tradingeconomics.com Politik: Wartet auf Wahlen Da die populistische Regierung der 5-Sterne-Bewegung ...

