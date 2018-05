Deutschland und Frankreich haben eine geschlossene Antwort Europas auf die anstehende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit angekündigt. "Wir haben immer dafür gearbeitet, einen Handelskrieg zu verhindern", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch nach einem Gespräch mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Paris. "Wir sind aber auch bereit, auf jedwede Entscheidung, die getroffen wird, gemeinsam und geschlossen zu reagieren."

Le Maire sagte: "Sie können auf die vollständige Einheit der europäischen Staaten zählen." Die Europäer seien Freunde der Vereinigten Staaten und sollten nicht von "aggressiven Maßnahmen wie Zöllen" getroffen werden.

Altmaier wollte anschließend am Rande einer OECD-Konferenz auch US-Handelsminister Wilbur Ross treffen, um ihm nochmals die europäischen Positionen darzulegen. Er sagte, es sei "im Interesse unserer Arbeitsplätze in Frankreich und Deutschland wichtig, dass wir Prinzipien des freien Handels (...) verteidigen". Der deutsche Minister erwartet, dass Trump seine Entscheidung am Donnerstag bekanntgibt. Die USA haben EU-Unternehmen noch bis Freitag von den Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen.

Die Europäer fordern von Trump dauerhafte Ausnahmen von den Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium. Andernfalls drohen sie mit Vergeltungszöllen etwa auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder oder Jeans./sku/DP/nas

