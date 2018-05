Hier geht's zum Video

Der DAX war durch die gescheiterte Regierungsbildung in Italien und die Furcht vor einer Neuauflage der Eurokrise ein ganzes Stück unter die 13.000 Punkte-Marke gedrückt worden. Wie hat sich das im charttechnischen Bild niedergeschlagen und wie sieht es beim S&P 500, beim EUR/USD, beim Gold und beim Öl aus? Der Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank und der technische Analyst Martin Utschneider von Donner & Reuschel nehmen die Märkte unter die Lupe. Warum sich beide in in ihren Analysen eher optimistisch zeigen, erfahren Sie im vollständigen Interview.