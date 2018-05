Irgendwann im Jahr 2018 war es ursprünglich angedacht. Dass das Model 3 von Tesla noch in diesem Jahr in Europa auf den Markt kommt, war aber recht schnell unrealistisch. Doch wann geht's nun hierzulande wirklich los? Lange hielt sich die Elektroauto-Schmiede mit präzisen Angaben zurück, doch jetzt ist es raus: Tesla-Chef Elon Musk hat sich per Twitter aus der Deckung gewagt und den Lieferstart in Asien und Europa auf die erste Jahreshälfte 2019 präzisiert.

Großbritannien und Japan warten ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...