IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Ergebnisse der Jahreshauptversammlung von Sibanye-Stillwater

Ergebnisse der Jahreshauptversammlung von Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 30. Mai 2018. Sibanye-Stillwater (JSE: SGL, NYSE: SBGL) https://www.youtube.com/watch?v=4F3Fgg9xMOY&t=4s weist die Aktionäre darauf hin, dass bei der Jahreshauptversammlung des Unternehmens, die heute Morgen um 9 Uhr in der Sibanye Gold Academy stattgefunden hat, alle Beschlüsse mit der erforderlichen Mehrheit verabschiedet wurden. Gemäß der empfohlenen Praxis wurde bei der Versammlung zu jedem Beschluss eine Befragung durchgeführt.

Die Anzahl der Aktien, die persönlich oder über einen Stimmrechtsbevollmächtigten abgestimmt haben, belief sich auf 1.878.930.765, was 86 Prozent der insgesamt emittierten Stammaktien des Unternehmens entspricht (2.178.647.129). Die bei der Jahreshauptversammlung vorgeschlagenen Beschlüsse und der Prozentsatz der Aktien, die für und gegen einen jeden Beschluss gestimmt haben, sowie jene die sich enthalten haben, sind im Folgenden angegeben:

Beschluss % der % der Anzahl der % der % der

Stimmen Stimmen abstimmend abstimm enthal

für gegen en enden tenden

den den Aktien Aktien Aktien

Beschlu Beschlu (2) (2)

ss ss

(1) (1)

Einfacher Beschluss 98,05 1,95 1.679.707.877,10 9,14

1 - 26

Erneute Ernennung

von

Auditors

Einfacher Beschluss 96,16 3,84 1.874.747.186,05 0,19

2 - 89

Wahl eines Directors:

SN

Danson

Einfacher Beschluss 99,63 0,37 1.873.779.686,01 0,24

3 - 22

Wiederwahl eines Dire

ctors

: RP Menell

Einfacher Beschluss 96,14 3,86 1.873.709.886,00 0,24

4 - 49

Wiederwahl eines Dire

ctors

: KA Rayner

Einfacher Beschluss 99,63 0,37 1.873.698.886,00 0,24

5 - 62

Wiederwahl eines Dire

ctors

: JS Vilakazi

Einfacher Beschluss 99,64 0,36 1.873.748.286,01 0,24

6 - 81

Wiederwahl eines

Mitglieds und

Chair des Audit Commi

ttee

: KA Rayner

Einfacher Beschluss 99,66 0,34 1.874.684.086,05 0,19

7 - 41

Wahl eines Mitglieds

des

Audit Committee: SN D

anson

Einfacher Beschluss 99,65 0,35 1.873.366.085,99 0,26

8 - 06

Wiederwahl eines

Mitglieds des

Audit Committee: RP M

enell

Einfacher Beschluss 99,65 0,35 1.873.426.885,99 0,25

9 - 62

Wiederwahl eines

Mitglieds des

Audit Committee: NG N

ika

Einfacher Beschluss 99,65 0,35 1.873.441.185,99 0,25

10 - 33

Wiederwahl eines

Mitglieds des

Audit Committee: SC

van der

Merwe

Einfacher Beschluss 97,54 2,46 1.875.082.186,07 0,18

11 - 91

Genehmigung der

Emission von

autorisierten,

jedoch nicht

emittierten

Stammaktien

Einfacher Beschluss 97,51 2,49 1.874.596.786,04 0,20

12 - 55

Emission von

Wertpapieren für

Bargeld

Einfacher Beschluss 98,41 1,59 1.866.806.085,69 0,20

13 - 65

Erhöhung der Anzahl

der Aktien für die

Emission im Rahmen

des Aktienplans

2017 von

Sibanye

Einfacher Beschluss 96,82 3,18 1.865.742.785,64 0,25

14 - 98

Genehmigung der

Vergütungspolitik

für

Beratungen

Einfacher Beschluss 83,55 16,45 1.748.700.280,27 5,62

15 - 91

Genehmigung des

Vergütungsberichts

für

Beratungen

Sonderbeschluss 1 - 98,35 1,65 1.874.916.586,06 0,18

Genehmigung der 37

Vergütung nicht

geschäftsführende

Directors

Sonderbeschluss 2 - 99,18 0,82 1.874.662.986,05 0,20

Genehmigung für die 51

Gewährung von

finanzieller

Unterstützung gemäß

den Abschnitten 44

und 45 des

Act

Sonderbeschluss 3 - 97,34 2,66 1.875.295.186,08 0,17

Genehmigung für den 16

Erwerb der eigenen

Aktien des

Unternehmens

Anmerkungen:

(1) Die abstimmenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis

zur gesamten Anzahl von Aktien angegeben, die bei der

Versammlung abgestimmt

haben.

(2) Die abstimmenden oder enthaltenden Aktien werden als

Prozentsatz im Verhältnis zum insgesamt emittierten

Aktienkapital angegeben.

KONTAKT

James Wellsted

Head of Investor Relations

+27 (0)83 453 4014

email: ir@sibanyestillwater.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa (Proprietary) Limited

Sibanye Gold Limited

Handelt unter dem Namen Sibanye-Stillwater

Reg. 2002/031431/06

Eingetragen in der Republik Südafrika

Aktienkürzel: SGL

ISIN - ZAE000173951

Emittentenkürzel: SGL

(Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder der Konzern)

Hauptsitz:

Constantia Office Park

Bridgeview House Building 11 Ground Floor

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 Westonaria 1780

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich zukunftsgerichteter Aussagen gemäß Abschnitt (Section) 27A des U.S. Securities Act von 1933 und den Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Begriffen wie anpeilen, werden, würde, erwarten, können, unwahrscheinlich, könnte und ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends prognostizieren oder darauf hinweisen oder die keine Aussagen über historische Tatsachen darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich jener hinsichtlich unserer zukünftigen Geschäftsprognosen; unserer Finanzlage; unserer Schuldensituation und unserer Fähigkeit, den Schuldenstand zu verringern; der Pläne und Ziele des Managements bezüglich zukünftiger Betriebe; der Pläne, Kapital durch die Optimierung von Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen aufzubringen; unserer Fähigkeit, unsere Anleihen (Anleihen mit hohem Ertrag und Wandelanleihen) zu bedienen; sowie unserer Fähigkeit, eine dauerhafte Produktion beim Projekt Blitz zu erreichen; sowie der erwarteten Vorteile und Synergien unserer Erwerbe, sind zwangsläufig Schätzungen, die unser leitendes Management nach bestem Wissen und Gewissen erstellt hat, und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind, im Allgemeinen außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen und dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von Sibanye-Stillwater erheblich von den historischen oder zukünftigen Ergebnissen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher vor dem Hintergrund unterschiedlicher bedeutsamer Faktoren gelesen werden, einschließlich jener, die im integrierten Geschäftsbericht (Annual Integrated Report) und im jährlichen Geschäftsbericht (Annual Financial Report) des Konzerns, die am 2. April 2018 veröffentlicht wurden, sowie im Geschäftsbericht (Annual Report) des Konzerns im Formular (Form) 20-F beschrieben werden, der von Sibanye-Stillwater am 2. April 2018 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC-Nr. 001-35785).

Diese vorausschauenden Aussagen sind nur an dem Datum gültig, an dem sie gemacht wurden. Sibanye-Stillwater ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Änderungen seiner Erwartungen zu aktualisieren außer durch entsprechende Rechtsvorschriften.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43536

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43536&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE0001 73951

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN ZAE000173951

AXC0291 2018-05-30/17:52