Zürich (ots) - Die von Mark Schneider neu aufgestellte

Nestlé-Forschung wird von einer Frau geleitet. Die 45-jährige

Isabelle Bureau-Franz ist neu Chefin der Forschungsorganisation

Nestlé Research. Das berichtet die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe.



Die 1973 in Frankreich geborene Pharmazeutin mit einem Doktortitel

in Ernährungswissenschaften ist die Gewinnerin der vergangenen Woche

kommunizierten Reorganisation der Nestlé-Forschung. Dabei werden das

Nestlé Research Center und das Nestlé Institute of Health Sciences

auf dem Lausanner Campus zusammengeführt.



Isabelle Bureau-Franz war bereits Anfang Jahr für Stefan Palzer

als Chefin des Nestlé Research Center nachgerückt, nachdem dieser zum

Chief Technology Officer befördert worden und in die Konzernleitung

aufgestiegen war. Nun übernimmt sie die Leitung der neuen,

integrierten Forschungsorganisation mit 800 Mitarbeitern.



Nestlé investiert fast 1 Milliarde Franken oder 58 Prozent des

globalen Forschungsbudgets von 1,7 Milliarden Franken in der Schweiz.

Mit weltweit 5000 Mitarbeitern ist Nestlé-Forschung die grösste

private Forschungsorganisation für Nahrungsmittel und Ernährung.



