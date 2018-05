Zürich (ots) - Mit der Öffnung des Bahn-Fernverkehrs sorgt Peter

Füglistaler, Direktor des Bundesamtes für Verkehr (BAV), für Aufsehen

und Kritik. Dass die SBB künftig nicht mehr das Monopol im

Fernverkehr haben, soll den Fiskus entlasten: «Mit unserem Vorschlag

soll der öffentliche Verkehr für den Steuerzahler billiger werden»,

sagt er im Interview mit der «Handelszeitung». Erreichen will

Füglistaler das, indem er im ÖV einzelne Wettbewerbselemente

verstärkt. Wenn etwa zwei Bahnen um Linien konkurrenzieren, würden

die Kosten ein Faktor. Zudem stellen laut Füglistaler Fernbusse eine

Alternative für Kunden mit kleinerem Budget dar. «Das erzeugt einen

gewissen Druck, damit das ÖV-System nicht immer teurer wird.»



Um das ÖV-System zu entlasten, denkt Füglistaler zudem über ein

Mobility Pricing nach: Das BAV sei da noch in der Konzeptphase und

teste, wie man so ein System konkret umsetzen könne. «Mit Mobility

Pricing liesse sich der Preismechanismus besser einsetzen», sagt er.

Entscheidend sei dafür, wie schnell die Branche Angebote entwickle,

die eine neue Preislogik ermöglichen. Füglistaler nennt etwa die

beiden Apps Lezzgo oder Fairtiq, die erst am Ende einer Fahrt mit

Bahn und Bus abrechnen und den besten Preis ermöglichen. «Dank

solchen Angeboten werden in den nächsten Jahren schrittweise neue

Tarifsysteme entstehen.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90