Zürich (ots) - Seit dieser Woche bietet das Schweizer

Online-Warenhaus Galaxus Personenwagen an. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Dabei handelt es sich um

einen Elektro-Zweisitzer der Marke Hitec Eco, wie Digitec Galaxus

bestätigt. Das E-Auto wird im Kanton Aargau konstruiert. Ein Gag sei

die Lancierung von E-Autos keinesfalls, heisst es beim

Online-Händler, sondern ein «Thema mit riesigem Potenzial». Schon vor

drei Jahren habe man den Bereich E-Mobilität aufgebaut. Nun wolle man

das Sortiment weiter ausbauen: «Wenn sich Tesla meldet, sind wir

dabei», heisst es bei Digitec Galaxus.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90