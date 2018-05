Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bayer-Aktie hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch auf Erholungskurs getrieben. Der DAX stieg um 117 Punkte oder 0,9 Prozent auf 12.784 Punkte. Den Großteil davon steuerte die Bayer-Aktie bei. Der Kurs des im DAX hochgewichteten Chemie- und Pharmakonzerns gewann 3,9 Prozent auf 102,70 Euro. Die US-Behörden haben die Monsanto-Übernahme genehmigt, die UBS hat das Kursziel auf 130 Euro erhöht.

Mit Blick auf den DAX sprachen Händler von einem Stabilisierungsansatz nach dem starken Rückschlag der vergangenen Tage. Sie verwiesen auf die Gegenbewegung am italienischen Anleihenmarkt und beim Euro, die auf die Aktienmärkte übergegriffen hätten.

Neben Bayer waren noch Adidas gefragt, sie profitierten mit einem Anstieg um 2,3 Prozent von Käufen vor der WM. Und Vonovia setzten ihren Aufschwung mit einem Plus von 2,7 Prozent fort. Sollte die Zinswende nun weiter nach hinter verschoben werden, wären Immobilienwerte weiter "in", sagten Händler. Zudem könnten Fluchtgelder aus Italien in deutsches Betongold fließen, falls die italienischen Anleger einem Ausstieg aus dem Euro weiter mit Kapitalflucht vorbeugen. Und Merck gewannen nach einer Hochstufung auf Kaufen durch die Commerzbank 3,9 Prozent.

Auf der Verliererliste standen erneut Daimler weit oben. Sie gaben weitere 0,5 Prozent ab, denn die 2-Wochenfrist läuft, die Verkehrminister Scheuer dem Konzern zur Aufklärung der Abgas-Vorwürfe eingeräumt hat. Lufthansa kamen mit dem wieder steigenden Ölpreis um 2,1 Prozent zurück.

Kampf um Grammer - Hastor schlägt zurück

Im Kampf um Grammer holen die Familie Hastor und die Cascade Investment Group zum Gegenschlag aus. Sie denken laut Händlern über eine Aufstockung nach und sprechen - wie es am Markt hieß - über einen Fairen Wert von 100 Euro. "Die Aktien kann man bündeln, gemeinsam kommen Cascade und Hastor auf knapp 20 Prozent", sagte ein Händler.

Die chinesische Ningbo Jifeng Gruppe hält gut 25 Prozent und möchte den Anteil auf mindestens 50 Prozent plus eine Aktie aufstocken. Sie will die Aktien für 61,25 Euro je Stück übernehmen. Das hatte den Kurs bereits am Dienstag bis auf den Übernahmepreis nach oben getrieben. Nun stieg der Kurs um weitere 7 Prozent auf 65,50 Euro.

Im TecDAX fielen Isra Vision nach Vorlage von Geschäftszahlen um 5,1 Prozent. Offenbar konzentrierten sich Anleger auf die schwächeren Umsätze. Die Aktie war im Umfeld des jüngst vollzogenen Aktiensplits allein auf Wochensicht um fast 20 Prozent gestiegen, eine Einladung zu Gewinnmitnahmen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 127,6 (Vortag: 158,4) Millionen Aktien im Wert von rund 4,54 (Vortag: 5,41) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und fünf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.783,76 +0,93% -1,04% DAX-Future 12.803,00 +1,09% -1,00% XDAX 12.807,19 +1,28% -0,42% MDAX 26.355,69 +0,29% +0,59% TecDAX 2.798,48 +0,65% +10,65% SDAX 12.395,28 +0,37% +4,28% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,64 -167 ===

May 30, 2018 11:43 ET (15:43 GMT)

