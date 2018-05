Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Salesforce von 150 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Quartalszahlen und Ausblick des Softwareherstellers seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Salesforce sei in einem äußerst aussichtsreichen Markt unterwegs. Das Unternehmen gewinne weiter Marktanteile und verfüge über Kostendisziplin./mf/tih/ajx/he Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2018-05-30/18:15

ISIN: US79466L3024