Paris/London - Die europäischen Aktienmärkte haben nach den jüngsten Turbulenzen rund um Italien am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch gewagt. Am Vortag hatten die politischen Spannungen in dem hoch verschuldeten Land die Kurse stark belastet. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann zur Wochenmitte 0,38 Prozent auf 3441,19 Punkte. Für den französischen CAC 40 ging es hingegen um 0,20 Prozent nach unten auf 5427,35 Punkte. ...

