FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ausverkaufsstimmung an den europäischen Börsen ist am Mittwoch in einen Stabilisierungsversuch gemündet. Der DAX erholte sich um 0,9 Prozent auf 12.784 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,4 Prozent auf 3.441 Punkte. Händler verwiesen auf die Gegenbewegung am italienischen Anleihenmarkt und beim Euro, die auf die Aktienmärkte übergegriffen hätten.

In Italien war die Rendite der zehnjährigen Anleihen wieder unter 3,00 Prozent gefallen, nachdem sie am Dienstag mit 3,35 Prozent auf den höchsten Stand seit mehreren Jahren gestiegen war. Auch der Rendite-Aufschlag gegenüber Bundesanleihen verringerte sich. Und der Euro erholte sich auf gut 1,1660, anderthalb Cent über dem Dienstag-Tief.

Trotzdem bleibt die Lage fragil. Getragen wurde der Stabilisierungsversuch an den Aktienmärkten nur von wenigen ausgewählten Titeln. Im DAX stiegen Bayer um 3,9 Prozent und trugen mehr als die Hälfte zum Indexplus bei. Die US-Behörden hatten die Monsanto-Übernahme genehmigt, und die UBS hat das Kursziel auf 130 Euro erhöht. Daneben waren noch Adidas gefragt, sie profitierten mit einem Plus von 2,3 Prozent von Käufen vor der WM. Und Vonovia setzen ihren Aufschwung mit einem Plus von 2,7 Prozent fort. Sollte die Zinswende nun nach hinter verschoben werden, wären Immobilienwerte weiter "in". Zudem könnten Fluchtgelder aus Italien in deutsches Betongold fließen, falls die italienischen Anleger einem Ausstieg aus dem Euro weiter mit Kapitalflucht vorbeugen.

In Europa waren es vor allem die Ölwerte, von denen die Leitindizes gestützt wurden. Der Stoxx-Branchenindex gewann 2 Prozent. "Der Markt bleibt vorsichtig und defensiv eingestellt", sagte ein Händler dazu. Auch Pharma-Werte und Versorger legten mit Aufschlägen von 0,6 und 0,7 Prozent bei den Sektoren-Indizes zu. Nach einer Hochstufung auf Kaufen durch die Commerzbank gewannen Merck im DAX 3,9 Prozent.

Banken und Daimler - lediglich die Abwärtsdynamik lässt nach

Unter den größten Verlierern fanden sich dagegen oftmals die selben Namen wie am Dienstag. Der Banken-Index in Europa fiel um 0,1 Prozent. Banken leiden am stärksten unter dem Verfall der italienischen Anleihen und den aufgeschobenen Zinswende-Szenarien. Daimler gaben weitere 0,5 Prozent ab, denn die 2-Wochenfrist läüft, die Verkehrminister Scheuer dem Konzern zur Aufklärung der Abgas-Vorwürfe eingeräumt hat.

Ohne Fußball stehen Vivendi unter Druck

Für die Vivendi-Aktie ging es an der Pariser Börse um 3,6 Prozent nach unten. Bei der Versteigerung der französischen Fußball-Übertragungsrechte für die Jahre 2020 bis 2024 hat die Vivendi-Tochter Canal+ überraschend den Kürzen gezogen. Das sorgte für Enttäuschung, wurde von Analysten aber als nicht sehr schwerwiegend beurteilt.

Im TecDAX fielen Isra Vision nach Vorlage von Geschäftszahlen um 5,1 Prozent. Offenbar konzentrierten sich Anleger auf die schwächeren Umsätze. Die Aktie ist im Umfeld des jüngst vollzogenen Aktiensplits allein auf Wochensicht um fast 20 Prozent gestiegen, was zu Gewinnmitnahmen einlädt.

Grammer legten nach dem Kurssprung vom Dienstag um weitere 7,0 Prozent auf 65,50 Euro zu. Um den Automobilzulieferer scheint ein Übernahmekampf zu entbrennen. Nachdem Großaktionär Ningbo Jifeng am Dienstag ein Übernahmeangebot für Grammer in Höhe von 61,25 Euro vorgelegt hat, denken die Familie Hastor und die Cascade Investment Group laut Händlern darüber nach, ihre Anteile an Grammer aufzustocken. Cascade sehe den Fairen Wert für die Grammer-Aktie bei 100 Euro, hieß es.

.=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.441,19 +13,05 +0,4% -1,8% . Stoxx-50 3.076,64 +8,52 +0,3% -3,2% . Stoxx-600 385,49 +1,02 +0,3% -1,0% Frankfurt XETRA-DAX 12.783,76 +117,25 +0,9% -1,0% London FTSE-100 London 7.689,57 +56,93 +0,7% +0,6% Paris CAC-40 Paris 5.427,35 -10,70 -0,2% +2,2% Amsterdam AEX Amsterdam 557,60 +2,84 +0,5% +2,4% Athen ATHEX-20 Athen 1.977,87 +26,12 +1,3% -5,1% Br ssel BEL-20 Bruessel 3.784,65 +24,15 +0,6% -4,9% Budapest BUX Budapest 34.837,13 -46,81 -0,1% -11,5% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.243,08 +25,41 +0,6% +8,3% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 127.923,32 -1809,10 -1,4% -9,3% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 974,91 +0,58 +0,1% -4,8% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.369,19 +74,37 +1,4% +1,0% Madrid IBEX-35 Madrid 9.566,20 +44,90 +0,5% -4,8% Mailand FTSE-MIB Mailand 21.721,81 +370,93 +1,7% +0,2% Moskau RTS Moskau 1.167,18 +12,28 +1,1% +1,1% Oslo OBX Oslo 799,61 +3,58 +0,4% +7,7% Prag PX Prag 1.079,66 +6,26 +0,6% +0,1% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.562,54 -9,77 -0,6% -0,9% Warschau WIG-20 Warschau 2.157,07 -34,88 -1,6% -12,4% Wien ATX Wien 3.362,46 +30,80 +0,9% +0,1% Z rich SMI Zuerich 8.578,68 -58,52 -0,7% -8,6% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:33 Uhr Di, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1670 +1,08% 1,1572 1,1559 -2,9% EUR/JPY 127,24 +1,49% 125,87 125,77 -5,9% EUR/CHF 1,1546 +0,91% 1,1487 1,1500 -1,4% EUR/GBP 0,8777 +0,78% 0,8720 1,1480 -1,3% USD/JPY 109,03 +0,40% 108,79 108,80 -3,2% GBP/USD 1,3297 +0,30% 1,3271 1,3270 -1,6% Bitcoin BTC/USD 7.377,50 -1,8% 7.540,02 7.437,25 -46,0% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,69 -0,81 -0,07 Deutschland 10 Jahre 0,37 0,25 -0,06 USA 2 Jahre 2,39 2,32 0,50 USA 10 Jahre 2,86 2,78 0,45 Japan 2 Jahre -0,15 -0,15 -0,01 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,31 66,73 +2,4% 1,58 +14,3% Brent/ICE 77,31 75,39 +2,5% 1,92 +18,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.302,00 1.298,88 +0,2% +3,12 -0,1% Silber (Spot) 16,51 16,36 +0,9% +0,15 -2,5% Platin (Spot) 909,60 906,50 +0,3% +3,10 -2,1% Kupfer-Future 3,07 3,06 +0,1% +0,00 -7,9% .===

May 30, 2018 11:58 ET (15:58 GMT)

