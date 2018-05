Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut nachgegeben. Nach den heftigen Verlusten des Vortags starteten die Indizes am Vormittag zwar leicht im Plus, brachen die Erholungsbewegung aber recht früh wieder ab. Weiterhin blieb die politische Krise in Italien im Fokus der Anleger, auch wenn sich die Gemüter wieder etwas abgekühlt hätten, meinte ein Marktbeobachter.

Etwas beruhigend wirkte vor allem eine relativ erfolgreiche Auktion italienischer Staatsanleihen. Die Nachfrage habe gezeigt, dass die Investoren noch Vertrauen in die italienische Wirtschaft hätten, hiess es. Zudem kamen im Tagesverlauf Nachrichten aus Italien, nach denen es noch immer Chancen auf eine politische Koalition gebe. Allfällige Neuwahlen in Italien würden dagegen wohl als Referendum über den Verbleib im Euro interpretiert, meinte ein Marktanalyst. Derweil zeigten sich die Fronten im Handelsstreit zwischen den USA und China weiterhin verhärtet.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Mittwoch um 0,68 Prozent im Minus auf dem Tagestief von 8'578,68 Punkten. Der Swiss Leader Index (SLI) büsste 0,60 Prozent auf 1'422,37 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor 0,62 Prozent auf 10'289,04 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen lediglich vier im Plus und 26 im Minus.

Zu den klarsten Verlierern gehörten am Mittwoch erneut Bankenwerte. Als schwächste ...

