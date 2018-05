Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Feiertages Fronleichnam geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.441,19 +0,38% -1,79% Stoxx50 3.076,64 +0,28% -3,18% DAX 12.783,76 +0,93% -1,04% FTSE 7.689,57 +0,75% +0,55% CAC 5.427,35 -0,20% +2,16% DJIA 24.628,82 +1,10% -0,37% S&P-500 2.722,29 +1,21% +1,82% Nasdaq-Comp. 7.466,06 +0,94% +8,15% Nasdaq-100 6.980,68 +0,78% +9,13% Nikkei-225 22.018,52 -1,52% -3,28% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,58 -173

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,33 66,73 +2,4% 1,60 +14,3% Brent/ICE 77,27 75,39 +2,5% 1,88 +18,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.303,46 1.298,88 +0,4% +4,58 +0,1% Silber (Spot) 16,55 16,36 +1,2% +0,20 -2,3% Platin (Spot) 910,95 906,50 +0,5% +4,45 -2,0% Kupfer-Future 3,07 3,06 +0,1% +0,00 -7,8%

Die Ölpreise erholten sich nach der Talfahrt der vergangenen Tage. Angst vor einer Angebotsschwemme hatte die Preise in den vergangenen Tagen kräftig fallen lassen. Zum einen wird in den USA schon seit einiger Zeit stetig mehr Öl gefördert. Zum anderen erwägen bedeutende Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland, ihre Fördermengen zu erhöhen, und wollen dies auf der Opec-Konferenz am 22. Juni in Wien erörtern. Bis dahin dürften sich die Akteure am Ölmarkt zurückhalten, erwartet Ole Hansen, leitender Rohstoffstratege der Saxo Bank.

Der Goldpreis wurde gestützt von den Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt, die gegen aggressivere Zinserhöhungen der US-Notenbank sprachen. Steigende Zinsen wären tendenziell negativ für das zinslos gehaltene Edelmetall. Auch der wieder etwas schwächere Dollar gab dem Goldpreis Auftrieb.

FINANZMARKT USA

Nach den kräftigen Verlusten vom Dienstag erholen sich die Kurse an der Wall Street zur Wochenmitte. Die Blicke der Anleger bewegen sich zunächst weg von den politischen Themen wie der Italienkrise und dem Handelsstreit der USA mit China und richten sich dafür stärker auf heimische Konjunkturdaten. Leicht unter den Erwartungen liegende Konjunkturdaten belasten den Markt nicht. Das leicht nach unten revidierte BIP spricht nach Meinung von Händlern eher für eine weitere Outperformance des US-Markts. Günstig sei die leichte Abwärtsrevision des Preisdeflators. "Das derzeitige Szenario spricht gegen eine zu aggressive Haltung der Fed", so ein Händler. Zahen von HP werden positiv aufgenommen. Die Aktie gewinnt 2,4 Prozent, obwohl das Ergebnis "nur" im Rahmen der Erwartungen lag. Der Umsatz fiel aber besser aus. Auch Salesforce.com hat mit Zahlen und Ausblick positiv überrascht. Der Kurs steigt um 2,3 Prozent. Dick's Sporting Goods springen um gut 27 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen nicht nur mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen, sondern auch den Ausblick angehoben hat. Apple verlieren 0,5 Prozent, nachdem Maxim Group die Titel auf Hold von Buy abgestuft hat. Zynga legen um 4,9 Prozent zu. Der Anbieter von mobilen Spielen hat infolge einer Übernahme zwar seine Ergebnisprognose gesenkt, die Umsatzerwartung aber bestätigt. Überdies erhöhte Zynga die Prognose für die Buchungen. Die Aktie von Michael Kors stürzt nach enttäuschenden Zahlen um 13 Prozent ab.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

20:00 US/Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Ausverkaufsstimmung an den europäischen Börsen ist am Mittwoch in einen Stabilisierungsversuch gemündet. Händler verwiesen auf die Gegenbewegung am italienischen Anleihenmarkt und beim Euro, die auf die Aktienmärkte übergegriffen hätten. Getragen wurde die Erholung der Aktienmärkte nur von wenigen ausgewählten Titeln. Im DAX stiegen Bayer um 3,9 Prozent. Die US-Behörden haben die Monsanto-Übernahme genehmigt, die UBS hat das Kursziel auf 130 Euro erhöht. Merck stiegen nach einer Kaufempfehlung der Commerzbank um 3,9 Prozent. Daneben waren Adidas (+2,3 Prozent) gefragt, sie profitierten von Käufen vor der WM. Und Vonovia setzten ihren Aufschwung mit einem Plus von 2,7 Prozent fort. Sollte die Zinswende nun weiter nach hinter verschoben werden, wären Immobilienwerte weiter "in". Zudem könnten Fluchtgelder aus Italien in deutsches Betongold fließen, falls die italienischen Anleger einem Ausstieg aus dem Euro weiter mit Kapitalflucht vorbeugen. Europaweit waren Ölwerte gefragt. Der Stoxx-Branchenindex gewann 2,0 Prozent. "Der Markt bleibt vorsichtig und defensiv eingestellt", sagt ein Händler dazu. Auch Pharma-Werte und Versorger legten mit Aufschlägen von 0,6 und 0,7 Prozent bei den Sektoren-Indizes zu. Banken wurden erneut verkauft; sie verloren europaweit im Schnitt 0,1 Prozent. Banken leiden am stärksten unter dem Verfall der italienischen Anleihen und den aufgeschobenen Zinswende-Szenarien. Für Vivendi ging es an der Pariser Börse um 3,6 Prozent nach unten. Bei der Versteigerung der französischen Fußball-Übertragungsrechte für die Jahre 2020 bis 2024 hat die Vivendi-Tochter Canal+ überraschend den Kürzen gezogen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:33 Uhr Di, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1662 +1,01% 1,1572 1,1559 -2,9% EUR/JPY 127,12 +1,40% 125,87 125,77 -6,0% EUR/CHF 1,1539 +0,85% 1,1487 1,1500 -1,5% EUR/GBP 0,8771 +0,71% 0,8720 1,1480 -1,3% USD/JPY 108,99 +0,37% 108,79 108,80 -3,3% GBP/USD 1,3294 +0,28% 1,3271 1,3270 -1,6% Bitcoin BTC/USD 7.368,45 -1,9% 7.540,02 7.437,25 -46,1%

Der Euro eroberte am Mittwoch die Marke von 1,16 Dollar zurück, nachdem ihn die Italienkrise am Dienstag zeitweise bis auf 1,1510 Dollar hatte absacken lassen. Die Gemeinschaftswährung profitierte davon, dass die Anleihespreads zurückgegangen waren. Daneben stützten Berichte, wonach Luigi di Maio, Chef der italienischen 5-Sterne-Bewegung, niemals den Ausstieg aus dem Euro angestrebt hat. Eine nachhaltige Erholung des Euro sei aber nicht zu erwarten, solange Ungewissheit über die italienische Europapolitik herrsche, heißt es von der Commerzbank. Der Yen bleibt derweil als Fluchtwährung gesucht und verteidigt seine Gewinne zum Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte sind am Mittwoch den sehr negativen Vorgaben aus Europa und den USA nach unten gefolgt, ausgelöst von der politischen Entwicklung in Italien. Als weiterer Belastungsfaktor kam der wieder schärfere Ton im Handelsstreit zwischen China und den USA hinzu. Trotz der laufenden Verhandlungen kündigte US-Präsident Donald Trump am Dienstag an, mit den angedrohten Strafzöllen wie geplant fortzufahren und in Kürze eine Liste chinesischer Produkte zu veröffentlichen, die mit Zöllen im Gegenwert von insgesamt 50 Milliarden US-Dollar belegt werden sollen. Favorisiert wurden sichere Häfen wie der Yen und Staatsanleihen - vor allem aus Ländern mit guten Bonitätsnoten. Der feste Yen verstärkte an der Börse in Japan den Druck auf die Kurse - vor allem bei stark exportorientierten Unternehmen wie beispielsweise Honda, Sony und Panasonic. Zu den größten Verlierern bei den Dividendentiteln gehörten wie schon in Europa und den USA Aktien aus dem Bankensektor. Sollte Italien eine größere Krise auslösen, dürften darunter vor allem Banken zu leiden haben. So sind die Kurse italienischer Anleihen in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten, was auch in den Portfolios der Banken seinen Niederschlag findet - vor allem in denen der italienischen Häuser. Sollten diese deswegen Probleme bekommen, droht Ansteckungsgefahr. MUFG verloren 3,4 und Sumitomo Mitsui 1,8 Prozent. In Hongkong ging es im Späthandel für ICBC um 2,1 Prozent nach unten und für Bank of China um 1,7 Prozent. Daneben wurden auch die Aktien von Versicherern verkauft. Hier wurde auf die gesunkenen Renditen der US-Anleihen als Begründung verwiesen. Denn diese beeinträchtigen die Finanzerträge der Versicherer. Dai-ichi Life verloren in Tokio ebenso 2,8 Prozent wie T&D.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Adidas und russischer Fußballverband verlängern Kooperation bis 2022

Adidas und der russische Fußballverband (RFS) haben ihre seit 10 Jahren bestehende Kooperation bis Ende 2022 verlängert. Als Teil der Vereinbarung wird Adidas weiterhin alle RFS-Teams ausrüsten, einschließlich der russischen Nationalmannschaft, die an der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft im Gastland Russland teilnimmt, teilte der Herzogenauracher Sportartikelhersteller mit.

Deutsche Börse hat 1 bis 1,3 Mrd Euro für M&A-Aktivitäten

Der Deutschen Börse stehen 1 bis 1,3 Milliarden Euro für M&A-Aktivitäten zur Verfügung. Das erklärte Börsenchef Theodor Weimer auf dem Investorentag in London. Weimer unterstrich die Notwendigkeit, bei Übernahmen behutsam vorzugehen. Die Deutsche Börse müsse darauf achten, für Käufe nicht zu viel zu zahlen.

Deutsche Börse hat 5 bis 8 Prozent OTC-Euro-Clearing-Marktanteil

