Donnerstag, 31. Mai 2018, 23:15 Uhr



Markus Lanz



Markus Söder, Politiker Seit März ist er bayerischer Ministerpräsident. In der Sendung spricht Söder über seine neuen Aufgaben und erklärt, was unter der "Rückkehr zu alter Glaubwürdigkeit" zu verstehen ist.



Melanie Amann, Journalistin Sie war überrascht, dass Söder Ministerpräsident geworden ist. Amann spricht über die Machtverhältnisse in der CSU und erklärt, warum mehr Lässigkeit im Umgang mit der AfD nötig ist.



Kiefer Sutherland, Schauspieler Als Schauspieler ist er ein Hollywoodstar. Seine Leidenschaft ist die Musik. Ab Juni ist Sutherland auf seiner "Reckless"-Deutschlandtour. Er spricht über seine Musik und sein Leben.



Thomas Frankenfeld, Journalist Peter Frankenfeld war einer der größten Fernsehunterhalter. Am 31. Mai wäre er 105 Jahre alt geworden. Thomas Frankenfeld erinnert sich an seinen Vater und seine Kindheit.



