Graz (ots) - Die Haut gilt als Spiegel der Gesundheit: Kein Wunder also, dass sich Stress oder unausgewogene Ernährung schnell an Haut, Haaren oder Nägeln abzeichnen - sie verlieren an Frische und Strahlkraft. Neben der äußeren Pflege möchte unser Körper aber auch von innen mit den richtigen Nährstoffen versorgt werden. Hier kommt Nutrikosmetik ins Spiel, eine Kombination aus Ernährung und Kosmetik. Für die Schönheitspflege von innen bietet Pure Encapsulations® Mikronährstoff-Kombinationen aus Reinsubstanzen.



Mikronährstoffe für die Schönheit



Welche Spuren die täglichen Belastungen an unserer Haut hinterlassen, bestimmen wir zu einem großen Teil selbst. So lässt sich die Zeit zwar nicht anhalten, aber ein bewusster Lebensstil, ausgewogene Ernährung und eine gezielte Nährstoffversorgung können ein ebenmäßiges Hautbild länger bewahren. Willkommene Unterstützung für eine Schönheitskur von innen bietet Pure Encapsulations® mit Rezepturen aus Reinsubstanzen - das sind Mikronährstoffe in ihrer reinsten Form, frei von unnötigen Zusätzen, Laktose, Fruktose und Gluten.



* Neu: Kollagen plus mit Vitamin C für Spannkraft und Elastizität der Haut Es ist bekannt, dass körpereigenes Kollagen eine wichtige Rolle für Strahlkraft und Elastizität der Haut spielt. Denn ein hoher Kollagengehalt und lange Kollagenketten in der Haut sorgen dafür, dass sie straff und geschmeidig ist. Mit der Zeit sinkt der Kollagengehalt aber und so braucht die Haut zusätzliche Unterstützung. Mit dem neuen [Kollagen plus] (https://www.ots.at/redirect/purecaps1) Pulver liefert Pure Encapsulations® wichtige Nährstoffe für ein straffes Bindegewebe: Vitamin C unterstützt über die Kollagenbildung die Elastizität und Strahlkraft der Haut, während Zink einen Beitrag zum Hautbild leistet. Dazu werden natürliches Kollagen, Hyaluronsäure und das Spurenelement Kupfer kombiniert, das für den Erhalt des Bindegewebes von Bedeutung ist. Das Pulver wird zweimal täglich in Wasser aufgelöst getrunken. * Haut-Haare-Nägel: Schönheits-Formel aus Reinsubstanzen Kräftiges Haar, ebenmäßige Haut und starke Nägel gehen Hand in Hand mit einer nährstoffreichen Ernährung. Pure Encapsulations® unterstützt dabei mit der Nährstoff-Formel [Haut-Haare-Nägel] (https://www.ots.at/redirect/haut): Ausgewählte Vitamine und Spurenelemente werden mit Coenzym Q10 (CoQ10) und Extrakten aus grünem Tee und Bambus vereint - das macht die Formel einzigartig. Das enthaltene Vitamin C ist für die Kollagenbildung von Bedeutung, während das Spurenelement Zink zum Erhalt von straffer Haut, festen Nägeln und gesundem Haar beiträgt. In Kombination mit Vitamin E sowie Selen schützen Zink und Vitamin C die Zellen zudem vor oxidativem Stress. Das Produkt eignet sich für eine langfristige Anwendung. * Hyaluronsäure: Natürlicher Filler Hyaluronsäure ist eine körpereigene Substanz und wichtiger Bestandteil des Bindegewebes. Sie ist in der Kosmetik sehr beliebt: Dank ihrer Fähigkeit Wasser zu binden, ist sie wie ein Feuchtigkeitsbooster für die Haut. Allerdings kann der Körper mit der Zeit immer weniger Hyaluronsäure selbst produzieren und die Haut verliert ihr jugendliches Aussehen. Pure Encapsulations® bietet [Hyaluronsäure] (https://www.ots.at/redirect/hyaluron) als Monopräparat: Das Produkt ist aufgrund des speziellen Herstellungsprozesses vegan und mit 70 mg Hyaluronsäure pro Kapsel ideal dosiert.



Wissenswertes über Mikronährstoffe in der Schönheitspflege gibt es auf [purecaps.net/beauty] (https://www.purecaps.net/de/blog/kategorie/beauty)



Über Promedico Als Mikronährstoff-Experte unterstützt Promedico Apotheken umfassend in der Vermarktung sowie Kundenberatung und bietet mit der PRO Academy praxisnahe Fortbildungen für den Apothekenalltag. Neben der inhaltlichen und konzeptionellen Entwicklung der Wissensplattform ist Promedico auch für die Marketing- und Vertriebsstrategie der Premiummarke Pure Encapsulations® verantwortlich - mittlerweile werden 33 Länder und rund 6000 Apotheken mit der hochwertigen Nahrungsergänzung beliefert.



[www.promedico.at] (https://www.promedico.at)



