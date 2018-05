München (ots) - Die Münchner Summerset GmbH veräußert zum 31. Mai 2018 100% ihrer Anteile an der Neuen Münchner Fernsehproduktion GmbH & Co. KG. Käuferin und alleinige Gesellschafterin ist ab dem 1. Juni 2018 die Neue deutsche Filmgesellschaft mbh (ndF) in Unterföhring.



Nach acht überaus erfolgreichen Jahren, 63 spannenden Folgen und zwei 90minütigen Feiertags-Specials des ZDF-Krimis "Der Alte" legt Produzentin Susanne Porsche die Zukunft des Freitagabend-Dauerbrenners vertrauensvoll in die Hände von Susanne Freyer und Eric Welbers von der ndF.



Susanne Porsche erklärt dazu:



"Vor acht Jahren durfte ich die Neue Münchner Fernsehproduktion und damit die Serie "Der Alte" übernehmen. In dieser Zeit haben wir in Zusammenarbeit mit einem tollen Team versucht, die Serie zu modernisieren, haben neue Figuren erfunden und waren immer auf der Suche nach spannenden Themen für unsere Zuschauer. Zuletzt haben das über 18% des deutschen Publikums honoriert. Zu allererst möchte ich mich deshalb bei meinen Mitarbeitern, bei unseren Autoren, Schauspielern, kurzum bei allen Kreativen bedanken, ohne die das nie möglich gewesen wäre! Gleichzeitig danke ich dem ZDF für die stets vertrauensvolle und immer partnerschaftliche Zusammenarbeit."



Zukünftig wird sich Susanne Porsche mit ihrer Summerset GmbH neuen Projekten widmen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für eine neue Serie, deren Drehbeginn im Dezember sein wird. Zudem befindet sich eine weitere Serie in Entwicklung.



