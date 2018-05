Mladá Boleslav (ots) -



Dr. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, übernimmt vor dem Hintergrund der neu geschaffenen Markengruppe Volumen im Volkswagen Konzern auch den Aufsichtsratsvorsitz bei SKODA AUTO. Das Kontrollorgan des tschechischen Automobilherstellers berief den 59-Jährigen in der Sitzung am 30. Mai 2018 zum neuen Vorsitzenden des Gremiums. Er folgt in dieser Position auf Frank Witter, der dem Aufsichtsrat in neuer Funktion als stellvertretender Vorsitzender weiterhin angehören wird. Matthias Müller, Witters Vorgänger in diesem Amt, hat sein Mandat mit Wirkung zum 13. Mai 2018 niedergelegt. Florina Louise Pantic, geborene Piëch, ist mit Wirkung zum 5. Mai 2018 aus dem Aufsichtsrat von SKODA AUTO ausgeschieden, die Nachfolge wird derzeit abgestimmt.



