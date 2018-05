Bremen (ots) - Ein weiterer Transfer für Werders U 23 steht fest. Joshua Bitter wechselt vom FC Schalke 04 II zu den Grün-Weißen. Der 21-jährige Rechtsverteidiger ist nach Christian Groß, Florian Dietz und Eduardo Dos Santos Haesler der vierte Neuzugang für die kommende Spielzeit.



Björn Schierenbeck, Leiter von Werders U 23, sagt zum Wechsel von Joshua Bitter: "Mit Joshua Bitter können wir einen Spieler präsentieren, der bereits in der Jugend seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte und mit Schalkes U 19 die Deutsche Meisterschaft gewann. Bei uns in Bremen will er nun eine neue Herausforderung annehmen."



Joshua Bitter spielt seit 2007 für den FC Schalke 04 und durchlief dort alle Jugendteams. In der aktuellen Spielzeit kam der Rechtsverteidiger auf 26 Einsätze in der Oberliga Westfalen und erzielte dabei zwei Treffer und bereitete zwei Tore vor.



OTS: Werder Bremen GmbH & Co KG aA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52353 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52353.rss2



Pressekontakt: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Franz-Böhmert-Str. 1 c Michael Rudolph, Direktor Kommunikation info@werder.de Telefon: 0421/434590