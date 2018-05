Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Altmaier: Kein Durchbruch im Handelsstreit mit den USA

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht im Handelsstreit mit den USA keinen Durchbruch. Ein Gespräch mit US-Handelsminister Wilbur Ross am Rande der OECD-Ministerrats am Mittwoch habe seine Sorgen "nicht entkräftet", sagte Altmaier in Paris. Die Entscheidung liege nun in den Händen von US-Präsident Donald Trump. Mögliche Zölle auf Autos waren nach seinen Worten bei dem Gespräch mit Ross kein Thema.

Preisdruck in Deutschland steigt im Mai deutlicher als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai deutlicher als erwartet zugenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag um 2,2 (April: 1,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Ebenso hoch war die Teuerung zuletzt im Februar 2017 gewesen, höher (2,3 Prozent) im April 2012.

EZB sieht keine Notwendigkeit zur Intervention wg Italien - Agentur

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters gegenwärtig keine Notwendigkeit für Interventionen aufgrund der Finanzmarktturbulenzen und der politischen Vorgänge in Italien. Wie die Agentur unter Berufung auf drei namentlich nicht genannte, aber mit der Sachlage vertraute Personen berichtet, begründen die Offiziellen ihre Aussage unter anderem damit, dass die einschlägigen Indikatoren derzeit noch keinen Stress im Verkehr der Banken untereinander anzeigten. Als weitere Argumente wurden genannt, dass die EZB weder ein Mandat noch die Mittel habe, um politische Krisen zu lösen.

Regierungsbildung in Italien verzögert sich weiter

Die Bildung einer Übergangsregierung in Italien zieht sich weiter hin. Finanzfachmann Carlo Cottarelli, am Montag mit der Regierungsbildung beauftragt, konsultierte am frühen Mittwochmorgen abermals Staatspräsident Sergio Mattarella, bevor er zu Beratungen ins Parlament zurückkehrte. Die Bekanntgabe seines Kabinetts war eigentlich für Dienstagnachmittag erwartet, dann jedoch ohne Begründung verschoben worden. So herrschten in Rom zunächst weiter Verwirrung und Spekulation.

Regierung: Kohlekommission trotz Beschluss-Verschiebung im Zeitplan

Die überraschende Verschiebung des Beschlusses zur geplanten Kohlekommission soll nach Angaben der Bundesregierung keine Verzögerung bei der Arbeit des Gremiums nach sich ziehen, das bis Jahresende ein Datum für den Kohleausstieg festlegen soll.

Merkel empfängt Israels Regierungschef Netanjahu am kommenden Montag

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am kommenden Montag Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. Bei den Gesprächen im Bundeskanzleramt soll es um die bilateralen Beziehungen und die Lage in Nahost gehen, wie eine Regierungssprecherin am Mittwoch in Berlin mitteilte. Anschließend ist eine gemeinsame Pressebegegnung geplant.

Heftige Kritik im EU-Parlament an Vorschlägen für Haushaltsrahmen ab 2021

Ein Jahr vor der nächsten Europawahl bahnt sich in der EU ein handfester Streit über Europas Finanzausstattung im nächsten Jahrzehnt an. Das Europaparlament lehnte den von der EU-Kommission im Mai vorgelegten Finanzrahmen für die Zeit nach dem Brexit als unzureichend ab und forderte eine deutliche Aufstockung der Mittel.

Generalstreik legt öffentliches Leben in Griechenland teilweise lahm

Ein Generalstreik und Demonstrationen gegen den Sparkurs haben am Dienstag das öffentliche Leben in Griechenland teilweise lahmgelegt. In der Hauptstadt Athen protestierten fast 10.000 Menschen gegen von der Regierung geplante weitere Rentenkürzungen und Steuererhöhungen in den kommenden zwei Jahren. Von dem Generalstreik waren vor allem Bahn-, Schiffs- und Flugverkehr betroffen.

Rumäniens Verfassungsgericht blockiert Veto von Staatschef Iohannis

Das rumänische Verfassungsgericht hat am Mittwoch entschieden, dass Staatschef Klaus Iohannis der von der Regierung verfügten Absetzung der obersten Anti-Korruptionsstaatsanwältin zustimmen muss. In dem Urteil, gegen das keine Berufung möglich ist, heißt es, dem Präsidenten stehe in dem Bereich "keine Ermessensentscheidung" zu. Er müsse deshalb das Dekret des Justizministeriums zur Abberufung der Vorsitzenden der Antikorruptionsbehörde, Laura Codruta Kovesi, unterzeichnen.

Regierungschef Zaev kündigt Volksentscheid über neuen Namen für Mazedonien an

Die Bevölkerung der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien soll in einem Volksentscheid über einen neuen Namen für das Land abstimmen. Das kündigte der mazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev am Mittwoch in der Hauptstadt Skopje an. In dem langjährigen Namensstreit mit dem Nachbarstaat Griechenland sei eine "grundsätzliche Einigung" erzielt worden, sagte Zaev. Weitere Details werde er nach einem Telefonat mit dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras bekannt geben.

Angeblich in Kiew ermordeter Journalist Babtschenko lebt

Der für tot erklärte Kreml-kritische russische Journalist Arkadi Babtschenko lebt. Der 41-Jährige trat am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Kiew auf. Am Dienstag hatte die ukrainische Polizei erklärt, der frühere Kriegsreporter sei in Kiew erschossen worden.

Iran setzt Total Frist für Verhandlungen über Ausnahme von US-Sanktionen

Der Iran hat der französischen Ölfirma Total eine Frist von 60 Tagen gesetzt, um von Washington eine Ausnahme von den neuen US-Sanktionen zu erhalten. "Total hat 60 Tage, um mit der US-Regierung zu verhandeln", sagte der iranische Ölminister Bidschan Sanganeh am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Schana. Andernfalls werde Total seinen Auftrag zur Entwicklung des Gasfelds South Pars 11 verlieren.

Frankreichs Finanzminister: WTO muss "völlig neugedacht" werden

Im Handelsstreit mit den USA befürwortet Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO). "Diese Organisation ist nötig und muss völlig neugedacht werden", sagte er am Mittwoch beim Forum der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris. Damit wiederholte er das Angebot eines möglichen Zugeständnisses der EU an US-Präsident Donald Trump, um Strafzölle zu verhindern.

USA verhindern gemeinsame Abschlusserklärung bei OECD-Treffen

Die USA haben nach französischen Angaben eine gemeinsame Abschlusserklärung der Teilnehmer des OECD-Treffens in Paris verhindert. "Es gibt keine gemeinsame Erklärung", hieß es am Mittwoch aus dem Elysee-Palast. Demnach stellte Washington sich gegen den Text, in dem die Länder Protektionismus verurteilen und an die Herausforderungen des Klimawandels erinnern wollten. Bereits im vergangenen Jahr hatten die USA und die übrigen 33 OECD-Staaten unterschiedliche Abschlusserklärungen veröffentlicht.

US-Wachstum im ersten Quartal leicht abwärts revidiert

Das US-Wachstum ist im ersten Quartal 2018 etwas niedriger gewesen als zunächst angenommen. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Datenrevision berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einer Bestätigung des vorläufigen Werts von 2,3 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2017 war die US-Wirtschaft um 2,9 Prozent gewachsen.

ADP: US-Privatwirtschaft schafft im Mai 178.000 Stellen

Die US-Unternehmen haben im Mai ihren Personalbestand weiter aufgestockt. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 178.000 zusätzliche Stellen. Analysten hatten ein Plus von 184.000 Jobs vorausgesagt. Im April waren unter dem Strich 163.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 41.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

Brasilien schafft kleines Wachstum im ersten Quartal

Die brasilianische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2018 ihr Wachstum fortgesetzt, da der wichtige Agrarsektor des Landes stark expandierte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde mitteilte. Binnen Jahresfrist stieg das BIP um 1,2 Prozent.

Bank of Canada signalisiert baldige Zinserhöhung

Die Bank of Canada hat ihren Leitzins erwartungsgemäß bei 1,25 Prozent belassen. Aber die Notenbank signalisierte, dass die nächste Zinserhöhung trotz der anhaltenden Unsicherheit über das wirtschaftliche Umfeld bald kommen könnte.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Mai +4,1% gg Vorjahr

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Mai +0,1% gg Apr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2018 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.