Die Aktie von Endeavour Silver ist in den vergangenen Tagen auf höchstem Niveau etwas stehen geblieben. Dabei ist der Wert indes aus Sicht der Chartanalysten in blendender Verfassung, heißt es. Denn die Aktie hat soeben neue Tops erreicht, die schon lange nicht mehr auf den Kurszetteln standen. Geht es so weiter wie aktuell, dann ist bald das 1-Jahres-Hoch 2,84 Euro vom 14. Juni 2017 erreicht. Darüber dann habe der Wert freie Fahrt, denn es gibt kaum Widerstände, die bis dahin noch zu überwinden ... (Moritz von Betzenstein)

