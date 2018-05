(shareribs.com) London 30.05.18 - Kupfer zeigt sich an der London Metal Exchange leichter. Die Marktteilnehmer halten sich zurück, da die Euro-Krise wieder aufzuflammen scheint. Auch die Handelsspannungen zwischen China und den USA sind wieder präsent. Nickel klettert am Mittwoch über die Marke von 15.000 USD, auch Zink zieht wieder an. Die Marktteilnehmer erwarten hier einen Rückgang der Lagerbestände. ...

