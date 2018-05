Die politische Entwicklung in Italien bleibt auch am dritten Tag in Folge im Fokus der internationalen Devisenmärkte. Zu Beginn des Tages gewann die Gemeinschaftswährung gegenüber ihren Konkurrenten an Stärke und ermöglichte es dem EUR/GBP, einen Teil seiner jüngsten Verluste auszugleichen. Später am Tag erweiterte das Paar seine Gewinne und näherte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...