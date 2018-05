Der Handelsstreit dürfte das Finanzministertreffen der sieben führenden Industriestaaten in Kanada überschatten. Just am ersten Tag der Beratungen, am Donnerstag dieser Woche, läuft die von Präsident Donald Trump den Europäern gesetzte Frist ab, um die angedrohten US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumlieferungen doch noch abzuwenden. Auf eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...