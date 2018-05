Von Sarah Chaney und Sharon Nunn

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank Fed zufolge im größten Teil des Landes mit moderatem Tempo gewachsen. Getrieben wurde die Entwicklung zum Teil von einer Erholung des verarbeitenden Sektors, trotz Spannungen in den Handelsbeziehungen, wie es in dem Konjunkturbericht "Beige Book" heißt.

Die meisten Distrikte der Federal Reserve meldeten ein moderates Wachstum im späten April und frühen Mai. Eine Ausnahme stellte der Distrikt Dallas dar, wo die Wirtschaft "solide" zulegte. Der Bericht basiert auf Erhebungen bis zum 21. Mai.

Während sich einige produzierende Unternehmen optimistisch über den Ausblick äußerten, bemängelten viele die Unsicherheiten, die die geplanten Handelszölle auf Stahl und Aluminium verursachten.

Die Situation am Arbeitsmarkt stellte sich in dem Bericht der Notenbank erneut gut dar. Die meisten Distrikte meldeten einen moderaten Beschäftigungsaufbau. Viele Unternehmen erhöhten die Löhne, insgesamt blieb das Lohnwachstum aber moderat. In den meisten Regionen stiegen die Preise moderat.

Die Fed hatte zuletzt im März den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent erhöht. Für die Sitzung am 13. Juni preisen die Terminmärkte eine Erhöhung um 25 Basispunkte zu etwa 85 Prozent ein. Mit ihrem "Beige Book" bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Ratssitzung vor.

Für das zweite Quartal zeichnet sich nach einem robusten ersten Quartal eine weitere Stärkung der Gesamtwirtschaft ab. Daraus erwächst die Frage, ob die US-Notenbank in diesem Jahr nicht nur drei Mal, sondern tatsächlich vier Mal die Zinsschraube fester drehen könnte.

