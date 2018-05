Die Angst vor einem Euro-Austritt Italiens treibt die Finanzmärkte um. Die EZB sieht aber keine Hinweise auf Spannungen an den Märkten.

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht Insidern zufolge aktuell keinen Grund, wegen der politischen Wirren in Italien an den Finanzmärkten zu intervenieren. Frühbarometer würden keine Hinweise auf Spannungen - etwa in der Finanzbranche - anzeigen, sagten drei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Euro-Wächter hätten auch nicht das Mandat und die Mittel, um ein im Kern politisches Problem zu lösen. "Keine Zentralbank würde auf der Basis von Ereignissen weniger Tage handeln", ...

