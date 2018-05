Lieferdienste testen immer häufiger alternative Transportarten. Die Ziele: saubere Luft und ein angenehmeres Leben in der Stadt.

Paketlieferdienste setzen in Deutschland verstärkt auf umweltfreundlichere und leisere Alternativen bei der Zustellung. In Berlin wollen fünf große Lieferdienste Sendungen künftig per Fahrrad zustellen. Für das Pilotprojekt nahmen sie am Mittwoch einen gemeinsamen Umschlagplatz im Stadtteil Prenzlauer Berg in Betrieb. Von dort wollen sie Pakete auf den letzten Kilometern mit Lastenrädern sauber und leise zum Empfänger bringen.

"Für den Umwelt- und Klimaschutz, aber auch für ein gutes Leben in den Städten brauchen wir eine echte Verkehrswende", hob Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hervor. "Der Lieferverkehr ist dafür ein wichtiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...