Die US-Börsen folgen den Vorgaben aus Europa. Doch auch US-Anleger bleiben in Habachtstellung.

Ein neuer Anlauf für eine Regierungskoalition in Italien hat die Anleger an die Wall Street zurückgelockt. Alle drei großen Indizes lagen am Mittwoch im Plus, nachdem der designierte Ministerpräsident eines Expertenkabinetts, Carlo Cottarelli, von "neuen Möglichkeiten zur Geburt einer politischen Regierung" sprach. Allerdings müsse wegen Italien jederzeit mit erneuten Kursturbulenzen gerechnet werden, warnte Scott Brown, ...

