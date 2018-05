Stuttgart - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind zu Beginn der Woche eingebrochen, so die Börse Stuttgart.Vor allem Vorgaben aus den USA hätten auf die Kurse gedrückt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei am Dienstag bis auf ein Tagestief von 157,61 Prozentpunkten gesunken, habe jedoch am Mittwoch zu einer leichten Gegenbewegung angesetzt. Die unerwartete Abschwächung des deutschen Wirtschaftswachstums habe die Anleger nicht verunsichern können.

