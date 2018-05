Die Anzeichen auf Terrorismus verdichten sich. Ermittler verweisen auf das Vorgehen des Täters. Es soll Propagandavideos des IS entsprechen.

Nach dem tödlichen Angriff auf zwei Polizistinnen und einen Passanten im belgischen Lüttich sehen die Ermittler Hinweise auf einen Terrorakt und Verbindungen zum Islamismus. Der Täter habe mehrfach "Allahu Akbar" (Gott ist groß) geschrien und wohl auch Kontakt zu radikalisierten Personen gehabt, erklärte die zuständige Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Brüssel. Der Verdächtige sei ein 31-jähriger Belgier, der als Krimineller verurteilt war und als Freigänger die Haftanstalt verlassen hatte.

Belgien war in der Vergangenheit mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Bei der schwersten davon töteten islamistische Extremisten in Brüssel am 22. März 2016 in der Metro sowie am Flughafen 32 Menschen.

Nach der neuen Bluttat in Lüttich (Liège) verwiesen die Ermittler auf das Vorgehen des Täters, das Propagandavideos der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) entspreche. Zudem habe die Polizei Hinweise auf Kontakte des Verdächtigen zu Radikalen in den Jahren 2016 und 2017.

"Für den Moment hatten wir genügend Gründe, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts terroristischer Taten zu eröffnen", sagte Staatsanwalt Eric van der Sypt. Er fügte aber hinzu: "Wir ziehen noch keine Schlüsse."

Geprüft werde vor allem, ob der Täter allein handelte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...