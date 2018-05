Die FDP will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in den Innenausschuss einladen, da es aus ihrer Sicht noch immer umfangreichen Aufklärungsbedarf in der Affäre um die Arbeit im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gibt. "Wir verlangen, den früheren Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier in einer Sondersitzung des Innenausschusses zu befragen", sagte der parlamentarische Geschäftsführer Marco Buschmann der "Bild" (Donnerstagsausgabe).

Besonders das "politische Umfeld", in dem das BAMF tätig war, müsse aufgeklärt werden. "Dazu gehören alle Weisungen und Erlasse aus dem Innenministerium und Kanzleramt", sagte Buschmann weiter.