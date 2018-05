Vaish Associates, eine namhafte Anwaltskanzlei, die in Neu-Delhi, Mumbai und Bengaluru präsent ist, ist eine Zusammenarbeit mit Andersen Global, einem weltweiten Verband von Steuerberatungsgesellschaften und Anwaltskanzleien, eingegangen. Mit dieser Kooperation wird die Präsenz von Andersen Global weltweit erweitert und die Fähigkeit des Unternehmens gefördert, in Indien erstklassigen Service zu liefern.

"Indien ist einer der strategisch wichtigsten Märkte der Welt. Durch die Beziehung mit Vaish haben wir eine hervorragende Kanzlei an der Hand, die bei Services zur Direktbesteuerung und juristischen Dienstleistungen erstklassige Arbeit leistet. Wir haben eine hervorragende Beziehung mit einigen der Partner des Unternehmens aufgebaut und verfolgen eine gemeinsame Vision", sagte Mark Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen Tax LLC.

Vaish Associates wurde 1971 gegründet und bedient eine Palette unterschiedlichster Kunden, darunter Konzerne aus dem In- und Ausland, multinationale Unternehmen und Einzelpersonen. Als Full-Service-Kanzlei arbeitet Vaish in den Bereichen Direktbesteuerung, indirekte Besteuerung, Fusionen und Übernahmen, Risikokapital, privates Beteiligungskapital, ausländische Direktinvestitionen, allgemeine Unternehmensbelange, Projekte, Energie und Infrastruktur, Immobilien, Wettbewerbsrecht, Rechte an geistigem Eigentum, IT-Recht, alternative Streitbeilegungsmethoden und Rechtsstreitigkeiten.

Bomi Daruwala, Joint Managing Partner von Vaish Associates, sagte dazu: "Die indische Wirtschaft wächst schnell, und unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global stärkt unsere Fähigkeit, hochwertige, kreative und kundenzentrierte Rechts- und Geschäftsberatungsdienste anzubieten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 103 Standorten präsent.

