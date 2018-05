Istanbul und Ankara, Türkei (ots/PRNewswire) -



Atar Labs wird auf der Infosecurity Europe 2018 ihr Produkt ATAR, eine führende SOC-Managementplattform vorstellen. Aufgrund seiner Bedeutung für Unternehmen durch das Erfassen von Alarmen und Bedrohungs-Feeds an einer zentralen Stelle, um auf Vorfälle effizienter reagieren und sie beheben zu können, erhielt ATAR eine Finanzierung in Höhe von 2,5 Mio. Euro von Diffusion Capital Partners. Ihre innovative Plattform SOAR (Security Orchestration and Automated Response) wurde kurz darauf mit dem renommierten Red Herring Top 100 Europe Award ausgezeichnet.



Atar Labs wird ATAR (Automated Threat Analysis and Response), die branchenführende Plattform für das Management von Sicherheitsbetriebszentren, auf der Infosecurity Europe 2018, die vom 5. bis 7. Juni 2018 in Olympia, London, stattfindet, 19.500 Experten für Informationssicherheit vorstellen. Die ATAR Cyber-Sicherheitsplattform wird von der führenden türkischen Beratungsfirma für Cyber-Sicherheit Innovera entwickelt und hat sich nun als Startup unter dem Namen Atar Labs mit einem Seed-Investment von 2,5 Mio. Euro von Diffusion Capital Partners für den globalen Markt geöffnet. Atar Labs hat sich mit seinem automatisierten Sicherheitsprodukt gegen automatisierte Cyber-Angriffe unter den innovativen Initiativen, die mit dem Red Herring Top 100 Europe Award ausgezeichnet wurden, etabliert.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/698621/Atar_Labs_Logo.jpg )



Burak Day?oglu, der CEO von Atar Labs: "ATAR wurde von einem erfahrenen Team entwickelt, das moderne Cyber-Sicherheitsanforderungen berücksichtigt. Es wurde mit einem kräftigen Investitionsschub gestartet und zeichnet sich heute als starke Plattform für Sicherheitsbetriebszentren für den globalen Markt aus. Der kürzlich verliehene Red Herring Top 100 Europe Award bestätigt den Status von Atar Labs als innovatives Startup-Unternehmen. Wir freuen uns darauf, unsere Cyber-Sicherheitsplattform auf der Infosecurity Europe 2018 Zehntausenden von Informationssicherheitsexperten präsentieren zu können."



SOAR-Plattform erhöht die Effizienz und Leistung von Sicherheitsteams



Durch den Einsatz von automatisierten Aktionen zur schnelleren Reaktion verkürzt die SOAR-Plattform ATAR die Zeiten für die Erkennung von Bedrohungen von Stunden auf Minuten. SOC-Teams können verschiedene Fälle erstellen, um automatisch reagieren zu können und so die Reaktionsgenauigkeit zu verbessern.



Atar Labs wird die Cyber-Sicherheitsplattform ATAR auch auf der 38. GITEX Technology Week vorstellen, die vom 14. bis 18. Oktober 2018 im Dubai World Trade Center stattfindet.



Informationen zu ATAR Labs



ATAR Labs wurde von dem erfahrenen Managementteam von Innovera gegründet und bietet seinen Kunden die modernste Cyber-Sicherheitstechnologie mit der Vision, einer der Vorreiter der globalen Industrie zu werden. ATAR Labs hat sich zum Ziel gesetzt, übergreifende Lösungen zur Vereinfachung und Rationalisierung von Sicherheitsoperationen für eine sichere Zukunft zu entwickeln.



http://www.atarlabs.io



OTS: Atar Labs newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130862 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130862.rss2



Pressekontakt: informationen: Derya Yazgan +90-541-497-4292 derya.yazgan@atarlabs.io