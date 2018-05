"Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Arbeitsmarkt:

"Eine populäre Vorstellung ist, dass Roboter Arbeiten übernehmen können, die heute noch von Menschen erledigt werden. Droht mit der digitalen Revolution sogar eine Rückkehr der Massenarbeitslosigkeit - oder der unfreiwilligen Freizeit, wenn man es freundlicher formulieren will? Ein Rückblick in die Wirtschaftsgeschichte hilft, allzu großen Pessimismus zu vermeiden. Schließlich erleben wir heute nicht die erste technische Revolution, die die Wirtschaft und unser Leben umkrempelt. Die Erfahrung aus den Umbrüchen der Vergangenheit lehrt, dass einerseits zwar viele Jobs verschwinden, andererseits aber auch viele neue entstehen. Die Menschen arbeiten anders, aber nicht unbedingt weniger. Was unter dem Strich für den Arbeitsmarkt bei den Umwälzungen herauskommt, lässt sich nicht berechnen."/yyzz/DP/he

