"Volksstimme" zu Ursachen des Bamf-Skandals:

"Die ehemalige Leiterin der Bremer Bamf-Außenstelle wollte Menschen in Not helfen. Das spiegelt einen grundsätzlichen politischen Konflikt in Deutschland. Denn viele Entscheidungen des Bamf und vor Gerichten zeigen, dass Nothilfe für alle Menschen, die aus Gesellschaften kommen, die nach unseren Kriterien arm und brutal sind, zum leitenden Prinzip wird. Die Auslegung des Asylgesetzes hat sich längst nach diesem Prinzip ausgerichtet. Es lässt sich aber nicht aus unseren Gesetzen ableiten. Und dafür gibt es auch kein politisches Mandat. Auch der gut organisierten Flüchtlingshilfe geht es nicht darum, Recht zu verschaffen. Es geht darum, möglichst vielen Menschen, die aus prekären Lagen irgendwie ihren Weg nach Deutschland gefunden haben, Aufenthalt zu ermöglichen. Die Politik muss dafür sorgen, dass "Nothilfe" und "Schutz vor politischer Verfolgung" wieder entkoppelt werden, damit beides in geordneten Bahnen läuft und kontrolliert werden kann."/yyzz/DP/he

AXC0010 2018-05-31/05:35