Der Europäische Gerichtshof trifft an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) eine Grundsatzentscheidung zu Passagierrechten bei Anschlussflügen außerhalb der Europäischen Union. Es geht darum, ob Reisende Anspruch auf Ausgleichszahlungen nach EU-Recht haben, wenn sie einen Flug in der EU antreten, es dann jedoch beim Umsteigen in ein anderes Flugzeug außerhalb Europas zu großen Verspätungen kommt. In der EU haben Fluggäste üblicherweise ab einer Verspätung von drei Stunden Anspruch auf Entschädigungszahlungen.

Hintergrund des Urteils ist ein Fall aus Deutschland. Die Klägerin hatte einen Flug mit einer marokkanischen Airline von Berlin nach Casablanca und von dort weiter nach Agadir gebucht. In Casablanca durfte sie ihren Anschlussflug nicht antreten, weil ihr Platz anderweitig vergeben worden war. Sie erreichte Agadir mit einer Verspätung von mehr als drei Stunden. Die marokkanische Airline findet, dass es sich um einen innermarokkanischen Flug handelt und deshalb die Entschädigungsansprüche nicht gelten. Das Landgericht Berlin hatte den Fall nach Luxemburg verwiesen./asa/DP/nas

AXC0012 2018-05-31/05:49