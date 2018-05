Dearborn, Michigan (ots/PRNewswire) -



- Ford Motor Company würdigt Caresoft Global mit Smart Pillar World Excellence Award - Ford will mit seinen World Excellence Awards Unternehmen auszeichnen, die Erwartungen übertreffen und in den Bereichen Qualität, Leistungserbringung, Wert und Innovation höchste Maßstäbe setzen - Zulieferer wie Caresoft Global unterstützen den Erfolg von Ford, das sich an die weltweite Spitze der Mobilitätsunternehmen setzen will



Caresoft Global wurde von Ford Motor Company bei den 20. jährlichen Ford World Excellence Awards als einer der überragendsten globalen Zulieferer geehrt. Von Tausenden Ford-Zulieferern rund um den Globus schafften es nur 88 Unternehmen in die Finalrunde.



Joe Hinrichs, Executive Vice President und Präsident des weltweiten operativen Geschäfts bei Ford Motor Company, und Hau Thai-Tang, Executive Vice President des Bereichs Produktentwicklung und Beschaffung, überreichten den Smart Pillar - World Excellence Award an Caresoft Global.



"Wir freuen uns außerordentlich, dass Ford Motor Company, eine Ikone unter den globalen Automobilherstellern, uns mit dem Smart Brand Pillar of Technology and Innovation als Top-Zulieferer ausgezeichnet hat. Ford war der erste Autobauer, der unsere neue Technologie eingeführt hat. Diese hat den Benchmarking-Prozess in Bezug auf Konstruktionstechnik und Fahrzeugarchitektur revolutioniert", sagte Mathew Vachaparampil, CEO von Caresoft Global. "Diese Auszeichnung treibt uns an, diese hohen Standards bei Innovation, Leistungserbringung, Qualität und Unternehmensführung beizubehalten."



"Mit den World Excellence Awards würdigt Ford Motor Company die besonderen Leistungen seiner Top-Zulieferer auf der ganzen Welt", sagte Hau Thai-Tang. "Zulieferer wie Caresoft Global sind der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg von Ford, das sich an die weltweite Spitze der Mobilitätsunternehmen setzen will."



Die Preisträger wurden für besondere Leistungen in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet, darunter:



- Primary Brand Pillars - Qualität, Ökologie, Sicherheit und intelligente Konzeption - Aligned Business Framework-Prinzipen mit Fokus auf Qualität, Leistungserbringung, Wert und Innovation - Lincoln Luxury - Supplier Diversity Development



Informationen zu Caresoft Global



Caresoft Global ist ein technologieintensives Engineering- und Softwareunternehmen, das auf wettbewerbliche Beurteilung, Engineering, virtuelle und erweiterte Realität, Wertanalyse und Value Engineering spezialisiert ist. Caresoft liefert Nutzenvorteile bei F&E, Produktentwicklung, Kostenoptimierung und Fertigung. Caresoft Global ist weltweit präsent und betreibt 21 Niederlassungen in 12 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika. Caresoft beschäftigt mehr als 1500 Ingenieure und kollaboriert mit führenden Automobilherstellern sowie Ausrüstungsherstellern für die Nutzfahrzeug- und Off-Highway-Branche.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.caresoftglobal.com



Medien: media@caresoftglobal.com



Informationen zur Ford Motor Company



Ford Motor Company ist ein weltweit führender Automobilkonzern mit Sitz in Dearborn (Michigan, USA). Das Unternehmen entwickelt, produziert, verkauft und bietet Serviceleistungen für eine komplette Modellpalette an Ford Pkws, Trucks, SUVs, Elektrofahrzeugen sowie Lincoln Luxusautomobilen. Es bietet Finanzdienstleistungen durch Ford Motor Credit Company an und will bei E-Mobilität, autonomen Fahrzeugen und Mobilitätslösungen in der ersten Reihe stehen. Ford beschäftigt weltweit etwa 202.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu Ford, seinen Produkten und Ford Motor Credit Company finden Sie unter http://www.corporate.ford.com.



