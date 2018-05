Die Aktie von Bayer ist am Mittwoch ordentlich nach oben geklettert, nachdem das Unternehmen aus den USA das Okay für die Monsanto-Übernahme erhalten hat. Das US-Justizministerium hat am Dienstag die geplante Übernahme von Monsanto durch Bayer unter Auflagen genehmigt. "Mit der Freigabe des Department of Justice stehen wir jetzt kurz vor dem Ziel, ein führendes Unternehmen der Agrarwirtschaft zu schaffen", erklärte der Bayer-Vorstandsvorsitzende Werner Baumann. Mittlerweile liegen Bayer fast alle notwendigen Freigaben vor. Bayer erwartet, die noch ausstehenden Genehmigungen, die für den Abschluss der Transaktion erforderlich sind, in Kürze zu erhalten.

