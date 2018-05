Moneycab: Herr Perfettibile, seit bald 17 Jahren beschäftigt sich Totemo mit seinen nun über 20 Mitarbeitenden mit sicherer mobiler Kommunikation, sicherem Datenaustausch und E-Mail-Verschlüsselung. Wie hat sich in dieser Zeit das Bewusstsein in Ihrem Kundenkreis für das Thema entwickelt, wo sehen Sie noch Nachholbedarf?

Dario Perfettibile: Das Bewusstsein für das Thema ist in der Zeit auf jeden Fall weit fortgeschritten, so ist heute eigentlich jedem klar, dass eine unverschlüsselte Mail ebenso gut lesbar ist wie eine Postkarte. Das war zu Anfang unserer Tätigkeit noch anders, damals haben sich zudem vorwiegend Unternehmen aus dem Finanzsektor für unsere Lösungen interessiert, heute sind eigentlich alle Branchen vertreten, wobei es zwischen den einzelnen Branchen noch deutliche Unterschiede gibt. Interessanterweise sind eigentlich selten die gehypten Themen wie NSA, Snowden, GDPR etc. der Auslöser, sondern konkrete Business Cases, die es zu erfüllen gilt.

In der Schweiz gibt es noch keine einheitliche, staatlich akzeptierte digitale Identität, oder digitale Signatur. Was bedeutet das für die Entwicklung Ihres Geschäftes, welche politischen Entscheidungen wären aus Ihrer Sicht wünschenswert und wichtig?

Ja, da gibt es ja immer wieder Initiativen, zuletzt die eID von SwissSign. Ich persönlich glaube, dass dafür derzeit der politische Wille fehlt. Solange der nicht da ist, wird sich meiner Meinung auch nichts wirklich etablieren und flächendeckend durchsetzen, gerade im B2C-Bereich. Derzeit sind es immer wieder Initiativen aus der Privatwirtschaft, die von unterschiedlichen Interessen getrieben werden. Eine einheitliche digitale Identität hätte Auswirkungen auf die ganze Bevölkerung. Damit sowas von Erfolg gekrönt ist, müssten alle an einem Strang ziehen und eben auch der Staat ein wesentliches Interesse daran haben. Als Beispiele könnte man auch eGov oder eVoting nennen, die politisch ebenfalls stiefmütterlich behandelt und nicht realisiert werden.

Ein bedeutender Teil des Angebotes von Totemo ist die E-Mail-Verschlüsselung. E-Mail wird immer wieder mal totgeschrieben, zum Beispiel durch das Aufkommen von Kollaborations-Plattformen, Messenger-Diensten etc. Wie ist Ihre Wahrnehmung, wie viel Leben und Zukunft steckt noch im E-Mail?

Genau, schon seit Jahren findet der Abgesang auf das E-Mail statt. Wir haben natürlich stets ein Auge auf die Entwicklung und mögliche Alternativen, aber bislang ist E-Mail nach wie vor das universelle Kommunikationsmittel und sozusagen der "kleinste gemeinsame Nenner" der Kommunikation, also das, was wirklich jeder unterstützt und worüber jeder zu erreichen ist, egal ob Gross- oder Kleinunternehmen oder auch Privatpersonen. Derzeit sehen wir nichts, das das Potential hat, diesen Vorteil von E-Mail aufzuwiegen und E-Mail abzulösen.

Cloud-Angebote nehmen in praktisch allen Bereichen der Informatik zu und verdrängen Lösungen, die eine Installation vor Ort benötigen. Wie gehen Sie das Thema Cloud an, wo ist ein Einsatz sinnvoll, wo nicht?

Wir haben ein "entspanntes" Verhältnis zur Cloud und sind der Meinung, dass jeder selber entscheiden sollte, ob er seine Daten in der Cloud oder vor Ort hält. Das hängt natürlich auch von der Art der Daten ab, bestimmte Daten kann man der Cloud ohne Probleme anvertrauen, während man andere Daten vielleicht lieber on-premise halten will, das gilt insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...